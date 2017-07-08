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Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekti

Tatil için Yunanistan'ın Simi adasına giden Aziz Yıldırım'ın Yunan polisine rest çekip Türkiye'ye geri döndüğü ortaya çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:10
Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekti

İddiaya göre Yunanistan'ın Simi adasına tatil için giden Aziz Yıldırım, pasaport kontrolünde sorun yaşadı. Yoğun güvenlik uygularmalarından bunalan Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekerek Türkiye'ye geri döndü.

İşte o iddialar:

AZİZ BAŞKAN KÜPLERE BİNDİ...

'Tatilciler, Yunan adalarına akın ediyor' haberlerini okuyoruz okumasına da asıl mesele olan bu adalara giriş zorluğundan hiç bahsetmiyoruz. Simi'ye tekneyle vardığımızda pasaportlar gümrüğe teslim ediliyor. Bilimum kontroller yapılıyor, gayet normal, bekliyorsunuz, gayet normal, çok bekliyorsunuz son derece anlayışlıyız, o da normal.

Yok efendim 'Neden geldiniz?' diye sorgu-sual ediliyorsunuz, aşırı normal. Küçücük adanızın ekonomisine katkı sağlamak amacımız, yiyip içip alışveriş yapma niyetindeyiz. Daha ne istiyorsunuz yahu! Bu arada beklemekten başımıza güneş geçti tabii...

Sonra bu sorgu sual yetmiyor, yüz kontrolü yapacağız diyorlar. Eee baktın ya suratıma, ne kontrolü? 'Sağa-sola dön bakalım kulakları bir inceleyim!' Tüm bunlar olurken sabrım tükeniyor ve 'Yeteeeeer' diye bağırmak istiyorum.
Bu sırada öğreniyorum ki yakın zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adayı ziyaret etmiş ve bu beklemeden dolayı pasaportunu geri aldığı gibi Türk sularına dönmüş.
Haklı. Özetle; Datça'da kalın, Simi'yi görmenize gerek yok. Zaten bir tek Manos Restaurant var, o da öyle aman aman bir deniz restoranı değil. Bizim Koçlar, Sabancılar gitmiş, meşhur olmuş, Türkiye'de biraz duyulmuş. Hesap da o yüzden bir hoş geliyor. Simi'yi kaçırdım diye düşünmeyin ve eşşiz güzellikteki Datça'nın keyfini çıkarın yeter.

Günaydın

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:10
  1. Aziz Yıldırım
  2. Yunanistan
  3. Polis
  4. Pasaport
  5. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
  • muratmurat36 dk önce
    Yok yok,koşun siz.Kalbur üstü.Avranın neresi olursa olsun size cennet gelir.Gelen kazık faturaları ballandıra ballandıra anlatın.Geri dönmüşmüş.niye gittine Türkiye yi bitirdin mi ahmak diyen yok:)
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