Azınlıklara 14 yıl ücretsiz eğitim

Çin'in güneyindeki Yunnan, barındırdığı 52 etnik grupla ünlü bir eyalet. İsmi "Bulutların güneyinde" anlamında olan Yunnan, şiirsel ismi ve farklı etnik grupların yarattığı rengârenk kültürlerle dünyanın dört bir yanından turistleri çekiyor.

Eyalette yaşıyan Dulong, De'ang, Jinuo, Nu, Bulang, Jingpo, Lishu, Lahu ve Wa olmak üzere 9 azınlık etnik grup, hem nüfusu az olan hem de ilkel toplumun son döneminden veya köle toplumundan doğrudan sosyalist topluma geçen etnik gruplar. Bunun yanı sıra, Pumi ve Achang da nüfusu az olan azınlıklar. Tarihi, sosyal ve coğrafi koşullarından dolayı, adı geçen azınlıklara mensup vatandaşların ortalama eğitim görme seviyesi düşük.

Bu durumu değiştirmek için Yunnan eyalet yönetimi kısa süre önce yayımladığı uygulama rehberliğinde, söz konusu azınlıkların toplu şekilde yaşadıkları bölgelerde okul öncesi eğitimden lise eğitimine kadar 14 yıllık ücretsiz eğitim sağlanacağını duyurdu.

Ayrıca, azınlıklara mensup yetenekli kadrolar yetiştirilmesi için çift dilli kreşler, azınlık okulları, azınlık sınıfları açılacak.

2017'den itibaren her köye en az bir kreş inşa edilecek. 2020 yılına kadar, azınlıkların toplu şekilde yaşadıkları bölgelerde çocukların kreşe girme oranı yüzde 80'e, 9 yıllık zorunlu eğitim oranı yüzde 95'e, liseye girme oranı ise yüzde 90'e ulaşacak.

2015 itibariyle, Yunnan'da azınlıkların toplu şekilde yaşadığı bölgelerde 3 milyon 352 bin öğrenci okuyor, bu rakam eyaletteki öğrenci sayısının yüzde 35'ini oluşturuyor. Bu bölgelerde 4 bin yatılı okul bulunuyor.