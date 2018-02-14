Azgın azınlık başarıya hazımsız

Azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumları arasındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL), başarılarıyla inci gibi parlıyor. Proje okul kapsamına alınan ve idare kadrosu güçlenen CAL’a yönelik sol faşist medyanın başlattığı karalama kampanyasını çökerten rakamlara Akit ulaştı. Birçok talebesi YGS-LYS’de ilk 100’e giren CAL, üniversiteye yerleştirme sıralamasında Türkiye genelinde ilk 2’ye girdi. Yetiştirdiği öğrenciler üniversitelerde özellikle teknik ağırlıklı bölümlere yerleşen CAL’ın talebeleri bilimsel projelerde de ciddi başarılar elde ediyor.

TÜRKİYE’NİN İK’İNCİ’Sİ

Okulda alnı secdeli bir idare ve öğretmen kadrosu istemeyen azgın azınlığın hedef gösterdiği İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL), ideolojik kara propagandayı başarı grafiği ile savuruyor. 2015 yılında proje okulu kapsamına alınan, idari ve öğretmen kadrosu yenilenerek güçlendirilen CAL’ın, buna paralel olarak Türkiye çapındaki akademik ortalaması büyük oranda artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Cağaloğlu Lisesi, 2016-2017 yılında üniversiteye yerleştirmede Türkiye’de 2’inci sıraya yükseldi. CAL’ın 2013’teki liselere yerleştirme sınavında taban puanı 457,492 iken, 2017’de taban puanı 495.075’e çıktı.

BOĞAZİÇİ’NİN YOLU CAL’DAN GEÇİYOR

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 2014-2017 yılları arasında üniversiteye 555 öğrenci yerleşti. CAL talebelerinin en çok yerleştiği yükseköğretim kurumu Boğaziçi Üniversitesi oldu. Son 4 yılda 94 öğrencisi Boğaziçi’ni kazanan CAL’ın, 79 öğrencisi İstanbul Üniversitesi’ni, 73 öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ), 28 öğrencisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) kazanma başarısı gösterdi. Üniversiteye yerleşen CAL talebeleri bölüm bazında en çok Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Makine Mühendisliği, Hukuk Fakültesi ve teknik ağırlıklı bölümlere yerleşti.

DERECE ÜSTÜNE DERECE

CAL’ın başarısı, üniversite sınav sonuçlarında da dikkat çekiyor. Cağaloğlu Lisesi’nin YGS-LYS ortalamalarına göre 2014-2017 yılları arasında tam 13 öğrencisi ilk 100’e girdi. CAL, 100-1000 arasında ise 127 öğrenci bulundurarak ciddi bir başarı oranına sahip oldu. İlk 50.000 derecesinde başarı gösteren toplam CAL talebesi sayısı ise tam 1.226.

YENİ İDARE İLE OKULUN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Proje okul olarak faaliyet gösteren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde Necati Yener’in okul müdürlüğüne gelmesinin ardındanfiziki ortamda da önemli iyileştirmeler yapıldı. Okulun koridorları, sınıfları, idari odaları, konferans salonları, dış cephe bölümü ve kütüphanesi tamamen yenilendi. Eğitim ortamının iyileştirilmesi ve eğitim kadrolarındaki değişim, okuldaki akademik çalışmalarını olumlu anlamda etkiledi. CAL, bilimsel olimpiyat çalışmaları ve TÜBİTAK dahil olmak üzere çeşitli kurumların bünyesinde yapılan projelerde önemli başarılar elde etti. Akıl oyunları, çeşitli sportif etkinlikler, sanatsal ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda öncü bir rol üstlenen CAL, Türkiye genelinde gıptayla bakılan bir lise konumuna gelmiş durumda.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

