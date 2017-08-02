Azgın azınlığın hedefi çıplaklık!

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Son dönemde çeşitli vesilelerle gündeme gelen “şortlu, mini etekli kadınlara” saldırı haberlerinin temelinde, toplumu çıplaklığa alıştırma amacı yatıyor. Müslüman bir toplumda yaşadıklarını unutan azgın azınlığın, provokasyonları da kamuoyu oluşturma çabaları da bitmek bilmiyor. Kimisi, Ramazan günü kısacık şortla, mini etekle toplu taşıma aracına binip insanları provoke ediyor, kimisi açık saçık kıyafetleri sebebiyle kendisini uyaran görevliye saldırıyor, kimisi de özgürlük maskesi adı altında orasını burasını açarak toplumu tahrik ve tahrip ediyor. İçinde yaşadığı toplumun değerlerine saygı duymayan azgın azınlık, yaşanan olayları kaşıyarak, çıplaklığı sürekli gündemde tutmak ve toplumu buna alıştırmak istiyor.

MAÇKA PARKI İŞARET FİŞEĞİ

Minibüste yaşanan şortlu provokasyonun ardından, önceki gün de Maçka Parkı’nda daracık bir şortla gezen kadına, ‘Parkta bu şekilde gezemezsiniz’ diyen güvenlik mensubuna yönelik linç kampanyası başlatıldı. Sözde kadın örgütlerinin Maçka parkındaki protesto eylemine CHP de destek verdi. Azgın azınlığın “dekolteme, çıplaklığıma dokunma” temalı tuhaf kampanyasının ardından Maçka’da meydana gelen vaka ve Şanlıurfa’da M. Kemal heykeline yönelik provokatif saldırı, “Tuşuna okyanus ötesinden basılmış suni gündem çabaları” olarak yorumlanıyor. Gazeteciler ve STK temsilcileri, toplumun küresel çaplı tezgaha yoğunlaşmasını önlemek için belirli bir zümrenin hassasiyetlerini kaşıyarak oluşturulan suni gündemlere aldırış edilmemesi gerektiğini belirttiler.

TEZGÂH OKYANUS ÖTESİNDEN

Konuyu Akit’e değerlendiren araştırmacı-yazar Murat Akan, olayların tezgah olduğunu vurgulayarak ABD’yi işaret etti. “Hedef laiklik üzerinden ülkemizin üzerine karabulutlar çökertmektir” diyen Akan, şöyle devam etti: “Park hadisesi ve Urfa’daki heykel saldırısı olaylarının olağan bir durumda art arda meydana gelmesi mümkün değil. Bunlar planlı projeli bir organizasyon. Peki ‘niye bunları yapıyorlar’ diye soracak olursak, şu sürece dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye, PKK’ya öldürücü darbeler vuruyor. Amerika ise Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de Kürt devleti kurmak istiyor. ABD bu devletçiği kurarak Türkiye’yi Ortadoğu petrollerinden uzaklaştırmak istiyor. ABD, Rakka operasyonundan sonra Cerablus’a da göz dikecektir. Çünkü Irak petrollerinin Türkiye’den geçmesini istemiyorlar ve bölgede sözde Kürt devletçikleri üzerinden kendilerine tampon bölge oluşturma hedefindeler.”

KİRLİ OYUNA DİKKAT!

Murat Akan, “Tüm bunları Türk halkının görmesini engellemek, dışarıda olanları görmemek için iç kamuoyundaki basit olaylara, etnik kimlikleri kaşımak, irtica üzerinden yaygara koparmak isteniyor. Bunlar toplumu ikiye bölmek, ayrıştırmak ve iç çatışma zeminini hazırlamak için yapılıyor. Bu kirli oyuna dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu..

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş ise, “Dekolteme, çıplaklığıma karışma” temalı kampanyanın samimiyetsizliğine değinerek, “Kimse kimseyi kandırmasın. Bugünlerde orasını burasını açmaya özgürlük isteyenlerin ne kadar özgürlükçü olduklarını 28 Şubatlarda görmüştük. Halkın bu senaryolara artık karnı tok” dedi.

BİZ BU FİLMİ ÇOK GÖRDÜK

Laikçilerin alet edildiği tezgaha dikkat çeken Akbaş, şunları dile getirdi: “Onurlu bir Türkiye oldukça, dış güçlerin oyunları devam edecektir. Sınırımızın öte yanına ABD tarafından silah yığınağı yapılıyor, Müslümanlar üzerindeki zulümler günden güne artıyor, ümmet ‘Türkiye’ diye feryat ediyor ancak ülkemizdeki malum kesim sahte mağduriyet olaylarıyla enerjimizi ve odağımızı buralara harcamamızı istiyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Nitekim HDP üyesi olduğu ortaya çıkan bir şahsın göstermelik heykel saldırısı ve DHA kameramanın başından sonuna kadar bir film gibi detaylı kayda alışı, Maçka Parkı’ndaki münferit bir olayı parlatıp yeni bir Gezi Parkı oluşturma planları ortadadır. Biz bu senaryoları Menderes döneminden Mısır darbesine kadar çok iyi biliyor, çok iyi tanıyoruz. Hep aynı aynı senaryo. Darbeye yönelik organize hareketler.”

ASIL DAYATMA İSLÂMİ KESİME YAPILDI

“Bugünlerde orasını burasını açmaya özgürlük isteyenlerin ne kadar özgürlükçü olduklarını 28 Şubatlarda görmüştük” diyen Başkan Ali Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hanım kardeşlerimizin okul kapılarında bekletildiği, geleceklerinin çalındığı süreçte bu sözde özgürlükçüler ‘kıyafete yasak’ derdindeydi. 1930’larda ‘çarşafla mücadele haftası’ düzenleyen zihniyet de bu zihniyet. Kimse kimseyi kandırmasın. Halkın bu senaryolara artık karnı tok.”

KARTEL MEDYASI YİNE DEVREDE...

Bir zamanların Türkiyesinde Müslümanlara nefes aldırmayan azgın azınlıklar, devletin her kademesine ‘vampir’ gibi nüfuz ederek milletin emaneti olan kamu gücünü yıllarca millete karşı kullanmışlardı. Son olarak 28 Şubat’ta gördüğümüz manzaraları gazetelerine taşıyan kartel medyası ise yine devrede... İstanbul’da minibüste yaşanan şortlu provokasyonun ardından, geçen gün de Maçka Parkı’nda uygunsuz bir şortla gezen kadına, “Parkta bu şekilde gezemezsiniz” diyen güvenlik mensubuna yönelik linç kampanyası başlatıldı. Sözde kadın örgütlerinin Maçka parkındaki protesto eylemine CHP de destek verdi. Şanlıurfa’da ise provokatör olduğu her halinden belli olan bir kişinin kesici aletle Atatürk heykeline saldırı mizanseni ise filmi tamamlayan son kare oldu.