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Azgın azınlığa suçüstü

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde bilimi değil ideolojiyi hakim kılmak isteyen azgın azınlığın ipliği pazara çıktı. CAL’a çağ atlatarak Türkiye 2’incisi yapan Müdür Necati Yener’i mütedeyyin kimliği nedeniyle komplo ve yalanlarla okuldan attırmak isteyen Okul Aile Birliği (OAB) üyelerinin Whatsapp yazışmaları deşifre oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:57
Azgın azınlığa suçüstü

Proje okul döneminde son 4 yılda eğitimde çağ atlayan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin idare ve öğretmen kadrosunu hedef alan azgın azınlık deşifre oldu. Okul Aile Birliği (OAB) adı altında örgütlenmiş olan eski Türkiye artıklarının kirli emellerini açığa çıkaran Whatsapp yazışmalarına Akit ulaştı. Whatsapp grubu yazışmalarında OAB Başkanı Nilgün Kamakgün, eski OAB Başkanı Melek Görk ile OAB üyesi Birgül Candan’ın “Mesele birkaç ağaç değildi. Şimdi de mesele öğrenci festivalleri değil. Anlayacaklar, anlatacağız.” diyerek okul idaresi hakkında karanlık planlara giriştikleri gün ışığına çıktı.

İŞTE O AZGIN AZINLIK

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne (CAL) çağ atlatarak Türkiye 2’incisi yapan Müdür Necati Yener’i mütedeyyin kimliği nedeniyle komplo ve yalanlarla okuldan attırmak isteyen Okul Aile Birliği (OAB) üyelerinin Whatsapp grubu yazışmalarında dudak uçuklatacak cinsten ifadeler yer alıyor. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin başarısını hazmedemeyen eski Türkiye artıklarının oluşturduğu Okul Aile Birliği üyeleri arasında geçen kirli yazışmalarda Gezi kalkışmasına atıf yapılıyor, gizli bir örgütmüşçesine “gizli ve sakıncalı” paylaşımların yapılması için farklı gruplar açıldığı vurgulanıyor.

TANIDIK İTİRAF: MESELE ÖĞRENCİ DEĞİL!

Gazetemizin ele geçirdiği yazışmalarda OAB’ın eski başkanı Melek Görk’ün “Mesele birkaç ağaç değildi. Şimdi de mesele öğrenci festivalleri değil. Anlayacaklar, anlatacağız.” dediği belirlendi. OAB üyesi Birgül Candan ise “Doğru tesbit. Uyuzlar kaşınıyorlar biz veliler de kaşıyacağız. Necati’yle (Yener) başladık vazifemize.” ifadelerini kullanıyor.

BİRLİK DEĞİL SANKİ ÖRGÜT

“Asrın” kod adıyla yazan OAB Başkanı Nilgün Kamakgün ise gizli bir örgüt idarecisi edasında yaptığı yorumda, “Adım adım güvenilir gruba. Arkadaşlar yanlış anlamayın ne bu sürekli grup diyebilirsiniz. Haklısınız Dğer grupta müdüre laf taşıyanlar varmış. Müdürün duymasında sakınca olmayan konular orada konuşuluyor. Bu grup, seneye CAL ruhunu devam ettirmekte, çocuklarının yanında olabilecek OAB çalışma grubu” diyor.

İFTİRA KAMPANYASINI YÜRÜTEN KORO

Cağaloğlu’nu DHKP-C bağlantılı sözde STK’lara peşkeş çekmeye çalışan OAB üyelerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar da, okul aleyhinde yürütülen kara propaganda çalışmalarını yürüten ekibin OAB olduğunu ortaya koyuyor. OAB üyeleri Nilgün Kamakgün, Melek Görk, Sibel Özkan Tarım, Sema Mutafoğlu, Duygu Yalçıner ve Günhan Aloba gibi isimlerin başını çektiği ideolojik koro, PKK ve DHKP-C yanlısı oluşumların CAL aleyhindeki haber ve yorumlarını sıklıkla paylaşıyor. Terör örgütü DHKP-C uzantısı Halkevleri, PKK yanlısı Birgün gazetesi, FETÖ yandaşı Cumhuriyet gazetesi, PKK’nın siyasi uzantılarından Emekçi Hareket Partisi’nin CAL aleyhindeki iftiralarının tamamı, bahse konu OAB üyelerinin Twitter adreslerinde de yer alıyor.

Cağaloğlu çağ atladı

Eski Türkiye artıklarının görevden aldırmaya çalıştığı Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener ve ekibi, göreve geldikleri 2014-2015 dönemi ile birlikte CAL’a adeta çağ atlattı. İlk 100’e öğrenci sokamayan CAL’ın 2014-2017 yılları arasında tam 13 öğrencisi ilk 100’e girerek derece yaptı. Cağaloğlu Lisesi, 2016-2017 yılında üniversiteye yerleştirmede Türkiye’de 2’inci sıraya yükseldi. CAL’ın 2013’teki liselere yerleştirme sınavında taban puanı 457,492 iken, 2017’de taban puanı 495.075’e çıktı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 2014-2017 yılları arasında üniversiteye 555 öğrenci yerleşti. CAL talebelerinin en çok yerleştiği üniversite Boğaziçi oldu. CAL, bilimsel olimpiyat çalışmaları ve TÜBİTAK dahil olmak üzere çeşitli kurumların bünyesinde yapılan projelerde önemli başarılar elde etti.

Azgın azınlık başarıya hazımsız

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:57
  1. Melek Görk
  2. Nilgün Kamakgün
  3. Sibel Özkan Tarım
  4. Sema Mutafoğlu
  5. Duygu Yalçıner
  6. Günhan Aloba
  7. Birgün gazetesi
  8. Cumhuriyet gazetesi
  9. Emekçi Hareket Partisi
  10. Okul Aile Birliği
  11. Whatsapp
  12. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
  13. Cağaloğlu Lisesi

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