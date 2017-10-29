Azgın azınlığa boyun eğdi
Diyanet, tesettürü ayet ve hadislerle anlatan İhsan Şenocak'ı görevden aldı.29 Ekim 2017 Pazar 08:55
HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Doğan medyasının başını çektiği Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, ayetleri ve sahih hadislere dayanarak tesettür konusu ve Müslümanca yaşamak üzere önemli açıklamaları azgın azınlık tarafından bir türlü hazmedilemedi. Bu sistematik baskının ardından Şenocak’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa alındığı ortaya çıktı. Şenocak’ın açığa alınma nedenin tesettürle ilgili açıklamaları sonrası malum medya tarafından hedef gösterilmesi olduğu ifade edildi. Tesettür ile ilgili açıklamaları sonrası kendisini açığa alınmasının büyük bir şeref olduğunu kaydeden Şenocak, söz konusu durumdan dolayı kimler sevinç naraları atıyorsa, operasyonun da onlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
SEVİNÇ NARALARI ATANLARIN OPERASYONU
İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu da olan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, açığa alınma gerekçesi olarak tesettür ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların gerekçe gösterildiğini belirtti. Varoluş gayesinin İslam’a hizmet olduğunu kaydeden Şenocak, “Tesettürle ilgili konuşmamız ve onlarla alakalı rahatsızlıklar nedeniyle açığa alındığım yönünde tebligat geldi. Tesettür üzerine yaptığımız konuşmalar ve onların belli kesimlerdeki değerlendirilmesi neticesinde böyle bir karara varılmış. Bu benim için bir şereftir” dedi. Büyük müçtehidlerin de bu tarz saldırılara maruz kaldığını kaydeden Şenocak, “İmam Ebu Hanife kırbaçlanarak ruhunu Allah’a teslim etti. İmam Malik yaşlıydı ama ona rağmen vurdular, omuzlarını çıkardılar. İmam Şafi’yi zincire vurdular, Yemen’den Bağdat’a götürdüler. Ahmed Bin Hanbel kırbaçlandı. Allah onun yolunda, ayetlerini müdafaa yolunda, Efendimiz'in sünnetini anlatma noktasında bizi de şereflendirsin. Ahiretimize beraat olsun” ifadelerini kullandı.
“AYET VE SAHİH HADİS TEK KAYNAĞIMIZ”
Konuşmalarında ve yazılarında ayetleri ya da sahih hadisleri referans aldığını kaydeden Şenocak, “İlmi manada karşımızda durmayanların şu anda sevinç çığlıkları atamaları bunun kimin adına yapılan bir operasyon olduğu, kimlerin bunu zafer olarak değerlendirdiği noktasında belki bir kriter olabilir. Şunu söyleyeyim ki; konuşurken yazarken mutlaka bir ayeti ve ya sahih bir hadisi referans alırım. Ya da müçtehid imamların içtihadlarını, dört mezhebin büyük fakihlerinin içtihadlarını referans dayanak noktası görürüm. Allah’ın izniyle tesettürle ilgili ifadelerim de ayete ve hadise dayanıyor. Bizim varoluş gayemiz budur. İnşallah Allah bizi bu vazifeyle ölene kadar şereflendirir. Ahiretimize beraat olsun” şeklinde konuştu.
ŞER MEDYASI HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Malum medya tarafından son dönemlerde kamuoyunun yakından bildiği İslam alimlerine yönelik gerçekleştirilen itibar suikastlerinde başı çeken Doğan Medyası, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Oda TV, Şenocak hocayı hedef haline getirmişti. Şenocak’ın söylemlerini bağlamından kopararak provokatif başlıklar atan şer medyası adeta bir itibar suikasti gerçekleştirmişti.
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adalet1 sa önce yazıklar olsun. müslümanların izzetini onurunu korumayacaksan, hakkına hukukuna sahip çıkmayacaksan, bizim şerefimizi korumayacaksan ne işe yararsın diyanet. ihsan bey geri dönmeli. onu görevden alan...zlar görevden alınmalı! Murat1 sa önce Söylelediklerin de ne yanlış yaptı. Allah aşkına İslam'a hizmetleri ile her zaman yanındayım.Bu yanlışlık dan bir an evvel dünülmesi lazım Sayın diyanet işleri başkanı sizi görevden almak lazım osman akyazıcı1 sa önce diyanetbaşkanı görevden alınmalı ACİLENNN bu işin 2019 u da var Halidi1 sa önce Mehmedim ... Sevinin başlar ayakta . Ölsekte sevinin eve dönsekte sanma bu tekerlek kalir tümsekte yarin elbet bizim elbetbizimdir gün dogmuş gun batmış ebet bizimdir.. ahmet1 sa önce Allahın ayetlerini reddeden doğruları söyleyenleri kovan DİB nı protesto ediyorum Sahi1 sa önce Yazıklar olsun diyanet kendisini samimi müslümanlargözündetartışmaya açmıştırSiyasi değil ilmi karara verin . Zulm etmeyin .Fakat bu mazlumiyet Şenocak için Şeref nişânıdır. veli1 sa önce diyanet işleri başkanını cuma günleri gittiği camide protesto edelim...çıplak görmekten ve bugünkü tesettürlü ! bacılardan çok memnun herhalde YUKSEL BINICI1 sa önce ...adamlar Trabzon'a konsolosluk görevlisi olarak papaz rahip piskopos atıyor....Diyanet ise Ehl-i Sunnet kalkanlarini ihraç ediyor....Bu karari şiddetle kınıyorum hasan1 sa önce diyanet işleri başkanı derhal istifa et sen bizim başkanımız olamazsınşenocak yalanmı söyledi ? gerçekler acıttımı.? kadınlarımızın hali türbanlılar da dahil içler acısı sendemi ılımlı islama kucak açtın vahabilerden sonra Mehmet Ali Sevim. 1 sa önce Bu ve bunun gibi din adamlarının bertaraf edilmesi uygun değildir. Bunu yapmak dine hizmet etmek olmaz.