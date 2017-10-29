Azgın azınlığa boyun eğdi

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Doğan medyasının başını çektiği Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, ayetleri ve sahih hadislere dayanarak tesettür konusu ve Müslümanca yaşamak üzere önemli açıklamaları azgın azınlık tarafından bir türlü hazmedilemedi. Bu sistematik baskının ardından Şenocak’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa alındığı ortaya çıktı. Şenocak’ın açığa alınma nedenin tesettürle ilgili açıklamaları sonrası malum medya tarafından hedef gösterilmesi olduğu ifade edildi. Tesettür ile ilgili açıklamaları sonrası kendisini açığa alınmasının büyük bir şeref olduğunu kaydeden Şenocak, söz konusu durumdan dolayı kimler sevinç naraları atıyorsa, operasyonun da onlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

SEVİNÇ NARALARI ATANLARIN OPERASYONU

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu da olan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, açığa alınma gerekçesi olarak tesettür ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların gerekçe gösterildiğini belirtti. Varoluş gayesinin İslam’a hizmet olduğunu kaydeden Şenocak, “Tesettürle ilgili konuşmamız ve onlarla alakalı rahatsızlıklar nedeniyle açığa alındığım yönünde tebligat geldi. Tesettür üzerine yaptığımız konuşmalar ve onların belli kesimlerdeki değerlendirilmesi neticesinde böyle bir karara varılmış. Bu benim için bir şereftir” dedi. Büyük müçtehidlerin de bu tarz saldırılara maruz kaldığını kaydeden Şenocak, “İmam Ebu Hanife kırbaçlanarak ruhunu Allah’a teslim etti. İmam Malik yaşlıydı ama ona rağmen vurdular, omuzlarını çıkardılar. İmam Şafi’yi zincire vurdular, Yemen’den Bağdat’a götürdüler. Ahmed Bin Hanbel kırbaçlandı. Allah onun yolunda, ayetlerini müdafaa yolunda, Efendimiz'in sünnetini anlatma noktasında bizi de şereflendirsin. Ahiretimize beraat olsun” ifadelerini kullandı.

“AYET VE SAHİH HADİS TEK KAYNAĞIMIZ”

Konuşmalarında ve yazılarında ayetleri ya da sahih hadisleri referans aldığını kaydeden Şenocak, “İlmi manada karşımızda durmayanların şu anda sevinç çığlıkları atamaları bunun kimin adına yapılan bir operasyon olduğu, kimlerin bunu zafer olarak değerlendirdiği noktasında belki bir kriter olabilir. Şunu söyleyeyim ki; konuşurken yazarken mutlaka bir ayeti ve ya sahih bir hadisi referans alırım. Ya da müçtehid imamların içtihadlarını, dört mezhebin büyük fakihlerinin içtihadlarını referans dayanak noktası görürüm. Allah’ın izniyle tesettürle ilgili ifadelerim de ayete ve hadise dayanıyor. Bizim varoluş gayemiz budur. İnşallah Allah bizi bu vazifeyle ölene kadar şereflendirir. Ahiretimize beraat olsun” şeklinde konuştu.

ŞER MEDYASI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Malum medya tarafından son dönemlerde kamuoyunun yakından bildiği İslam alimlerine yönelik gerçekleştirilen itibar suikastlerinde başı çeken Doğan Medyası, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Oda TV, Şenocak hocayı hedef haline getirmişti. Şenocak’ın söylemlerini bağlamından kopararak provokatif başlıklar atan şer medyası adeta bir itibar suikasti gerçekleştirmişti.