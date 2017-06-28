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Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde PYD/YPG/PKK'lı teröristlerce ÖSO güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:35
Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik PYD/YPG/PKK'lı teröristler tarafından dün akşam saatlerinde Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

Taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildi. Belirlenen terör örgütüne ait hedefler imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:35
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