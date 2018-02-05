Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
Azez'de Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden roketli saldırı yapıldı.05 Şubat 2018 Pazartesi 17:43
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.
8 ÇOCUK YARALANDI
Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
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