Azez'de şiddetli çatışma başladı

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvası Afrin'e olası operasyonu gündem de yerini korurken, Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Azez kenti kırsalında terör örgütü PKK ile Muhalifler arasında şiddetli çatışmalar başladı.

Çatışmaların terör örgütü PKK'nın taciz ateşi ile başladığı rapor edildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr