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Azez'de şiddetli çatışma başladı

Suriye'nin Azez kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile Muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

16 Ocak 2018 Salı 22:55
Azez'de şiddetli çatışma başladı

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvası Afrin'e olası operasyonu gündem de yerini korurken, Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Azez kenti kırsalında terör örgütü PKK ile Muhalifler arasında şiddetli çatışmalar başladı. 

Çatışmaların terör örgütü PKK'nın taciz ateşi ile başladığı rapor edildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 22:55
  1. AZEZ
  2. pkk
  3. pyd
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Haydi Mehmedim..gazan mubarek olsun..göster şu kahpe ABD ve YPG ye koridor nasıl kurulurmuş inşaAllah.
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