Azez semalarında teşrik tekbirleri yankılanıyor

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Azez'de Burseya Dağı zaferinden sonra, camii minarelerinden "Tekbir" sesleri yükselmeye başladı.
29 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
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