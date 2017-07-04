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Azez batısındaki ÖSO birlikleri PKK'ya karşı Türk bayrağı açtı!

Azez'in batısındaki cephe hattında terör örgütü PKK/PYD'ye karşı savaşan ÖSO birlikleri Türk bayrağı açtı.

04 Temmuz 2017 Salı 21:55
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 21:55
  1. Azez
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