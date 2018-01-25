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Azeri vekilden AKPM'de dikkat çeken Afrin sözleri

Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Afrin operasyonuna destek verdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:37
Azeri vekilden AKPM'de dikkat çeken Afrin sözleri

Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde 6 gündrür devam eden Zeytin Dalı operasyonuna destek verdi.

Bazı meclis üyelerinin harekatın AKPM’nin raporunda “istila” şeklinde tanımlanması önerisine itiraz ederek söz alan Seyidov konuşmasında şunları söyledi:

“Burada bazen çok tuhaf yaklaşımlar görüyorum. Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda ‘istila’ veya ‘müdahale’ diyemeyiz. Türkiye’nin yaptığı, iki terör örgütü olan DAEŞ ve PKK ile mücadeledir. Bunlar Avrupa ve insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekata istila denemez. Türkiye’nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye’nin bunu başaracağını umuyorum.”

Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında “Yaşasın bir millət, iki dövlət” diyerek paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:37
  1. afrin operasyon
  2. Samad Seyidov
  • vatansevervatansever35 dk önce
    helal olsun
  • Ömer halis Ömer halis 35 dk önce
    bu günlerde kimin dost kimin düşman olduğunu görüyoruz. Türk sılahlı güçlerimiz terörist gruplara operasyon düzenliyorama ses başkalarından çıkıyor örneğin amerika almanya fransa bazı arap ülkeler ne tuhaf değilmi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    Çok Doğru Söylemiş. Helâl Olsun.
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