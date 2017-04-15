Azerbeycan'da o yasak geldi

Azerbaycan Milli Meclisi, kapalı anlarda ve bazı açık kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan ve 'Tütün ürünlerini kullanımının kısıtlanması' yasasını kabul etti.

Azerbeycan'da o yasak geldi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 17:35

Yasa gereği, sağlık ve eğitim kurumlarında, müze, tiyatro ve sinema salonlarında, özel ve kamuya ait iş yerlerinde, ticari ve sosyal hizmetlerin verildiği tüm kapalı yapılarda sigara içilmesi yasak olacak.

Ayrıca hava ve deniz limanlarının binalarında, tren istasyonlarında, garlarda, otobüs duraklarında, toplu taşıma araçlarında, taksilerde, asansörlerde, çocuk parklarında ve plajlarda sigara içilmeyecek.

Oteller, kafe, bar ve restoranların kapalı alanları ile alt ve üst geçitlerde de sigara içilmesi yasaklandı.

 
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