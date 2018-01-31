Azerbaycanlı gaziden duygulandıran Afrin mesajı

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Ayağını ve gözünü Karabağ'da Ermenilerle yaşanan çatışmada kaybeden gazi Kamil Musavi, Afrin 'deki Mehmetçiğimize mesaj gönderdi: Ben bir Türk oğlu olarak Türkiye'deki kardeşlerime sesleniyorum. Diğer yarımı feda etmeye hazırım
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
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