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Azerbaycanlı gaziden duygulandıran Afrin mesajı

Ayağını ve gözünü Karabağ'da Ermenilerle yaşanan çatışmada kaybeden gazi Kamil Musavi, Afrin 'deki Mehmetçiğimize mesaj gönderdi: Ben bir Türk oğlu olarak Türkiye'deki kardeşlerime sesleniyorum. Diğer yarımı feda etmeye hazırım

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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