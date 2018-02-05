Azerbaycan'dan yeni seçim kararı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılması kararı aldı.05 Şubat 2018 Pazartesi 16:02
Azerbaycan ekimde yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da olacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına vardı.
Buna göre, seçim tarihi 11 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi.
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin ekimde yapılması bekleniyordu.
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