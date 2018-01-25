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Azerbaycan'dan Türkiye'ye Zeytin Dalı desteği

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği Afrin operasyonuna destek mitingi düzenledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:10
Azerbaycan'dan Türkiye'ye Zeytin Dalı desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’e düzenlediği operasyonla ilgili miting düzenleyen Azerbaycan vatandaşlar, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği önüne toplandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, “Azerbaycan-Türkiye”,”Recep Tayyip Erdoğan”, “Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan” diye Türkiye lehine birlik ve kardeşlik sloganları attı.

"TÜRKİYE UĞRUNA SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Türkiye’nin bu haklı davasının yanında olduklarını vurgulayan Bakü Gaziler Derneği Başkanı ve Osmanlı Diriliş Halk Harekatı Azerbaycan Başkanı Fuad Rzayev, ”İlk baştan beri bu olayı yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin haklı davasını destekliyoruz. Bizim Gazilerimiz içinde birçok kişi, gönüllü olarak Türkiye uğrunda savaşıp, şehit olmaya, ölmeye hazır olan insanlarımız var. Türkiye uğrunda savaşmaya, şehit olmaya hazır olan binlerce Azerbaycan evlatları var.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:10
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin operasyonu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • sukrusukru33 dk önce
    Gardaş işte.Can azerbaycan,Sen sağ olasan.
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