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Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin' desteği

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı' nedeniyle açıklama geldi.

21 Ocak 2018 Pazar 13:34
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin' desteği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Harekat, Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor." dedi.

Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör mağduru bir ülke olan Azerbaycan olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını, uluslararası toplumun terörle mücadele çabalarını desteklediklerini belirtti.

Uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliğin temin edilmesi için terör tehlikesinin kökünün kazınması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, şunları kaydetti:

"TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlıyor. Türkiye, defalarca terör saldırılarına uğradı ve çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Azerbaycan, Türkiye'nin terör tehdidine karşı güvenlik endişelerini anlıyor. Kardeş Türkiye ve Türk halkının bir daha hiçbir zaman terör saldırılarına maruz kalmamalarını arzu ediyoruz."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:34
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