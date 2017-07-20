Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolar geliyor!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat, Azerbaycan'ın Türkiye'de yaptığı yatırımların 2020 yılına kadar 20 milyar doları geçeceğini söyledi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:26
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolar geliyor!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat, "Azerbaycan tarafından Türkiye'de yapılan küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek." dedi

Akat, bu yatırımların içerisinde Socar'ın payının çok büyük olduğunu söylerek, ''İzmir Aliağa'da Socar'ın 17 milyar dolarlık yatırımı söz konusu." ifadesini kullandı.

'DAHA GÜÇLÜ HALE GETİREBİLİRİZ'

TEAS Türkiye Direktörü Rzayeva ise Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununa dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Rzayeva, "Azerbaycan'ı herkes petrol ülkesi olarak tanıyor. Fakat Azerbaycan'ın turizm ve lojistik sektörlerinde iş birliği yapmak için çok büyük potansiyeli var. Umarım DEİK'in destekleriyle iki ülke arasında stratejik ortaklığımız ve ekonomimizi daha güçlü seviyeye getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 23:26
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 milyar dolar geliyor!
    1. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 milyar..
    2. Galatasaray karıştı! Florya'da olaylar..
    3. Sansarla kuzgunun yaşam mücadelesi
    4. Yaşayan İnsan Hazinesi'nin adı..
    5. Bezmialem'de 'Yaz ishalleri ve besin..
    6. Avrupa birbirine düşecek: Paramızı..
    7. Şehzadeler’ in Engelsiz Parklar..
    8. Bilecik-Söğüt Kültür Turlarına son..
    9. Oyun Karavanı, Ümraniye’den Uğurlandı
    10. Tezcan bu sene de Türkiye devler liginde
    11. Bajaj, Euro4 Teknolojisini Türkiye..
    12. İran'dan yeni tahrik: Karşılık..
    13. 100 TL’ye Venedik'te ev kazanan..
    14. Dentur Avrasya, yeni gemilerinde..
    15. Katar: Siber saldırıları BAE yaptı
    16. Terörist İsrail askerleri'nden..
    17. Katar için Çin'e gitmeye karar verdi
    18. Küçükçekmece Belediyesi'nden bir ilk..
    19. Mescid-i Aksa için olağanüstü toplanacak
    20. Sancaktepe Sur Yapı ile en yeni..
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Bakanlar kurulu değişti tartışmalar başladı! ‘O bakan FETÖ’cü mü?’
    Bakanlar kurulu değişti tartışmalar başladı! ‘O bakan FETÖ’cü mü?’