Azerbaycan'dan gelen yolcuların üzerinde ele geçilrildi
Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 200 porsuk kürkü ele geçirildi.27 Ocak 2018 Cumartesi 16:09
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün pasaport işleminin ardından eşiyle beraber Odessa'dan gelen Azerbaycan uyruklu Ş.A ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı.
Valizleriyle birlikte Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan Ş.A ve eşi durduruldu. Valizlerde yapılan aramada vakumlu paketlere konulmuş 200 adet porsuk kürkü ele geçirildi.