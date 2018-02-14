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Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den kaçan PKK'lılar oraya...

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Türkiye’den kaçan PKK’lıların Ermenistan’a gittiği ileri sürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:08
Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den kaçan PKK'lılar oraya...

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Report ajansının Ermeni Jamanak gazetesine dayandırdığı haberine göre, TSK’nın operasyonlarının ardından kayıplar veren PKK mensupları, Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a gidiyor.

İddiaya göre sınırı geçen PKK'lı teröristler daha sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

Haberde Dağlık Karabağ’da PKK kamplarının kurulduğu ve bin 750 PKK mensubunun eğitildiği iddiaları da yer aldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:08
  1. Azerbaycan
  2. Dağlık Karabağ

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