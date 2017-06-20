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Azerbaycan'dan Ermenistan'a uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Temas hattında son ateşkes ihlalinin sorumlusu Ermenistan yönetimidir ve bundan sonra meydana gelecek olaylardan işgalci Ermenistan ordusu sorumlu olacak

20 Haziran 2017 Salı 00:59
Azerbaycan'dan Ermenistan'a uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe hattında son günlerdeki ateşkes ihlalinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu, bundan sonra meydana gelecek olaylardan da işgalci Ermenistan ordusunun sorumlu olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Richard Hoagland ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'ı kabul etti.Aliyev, eş başkanların Azerbaycan ziyareti öncesinde Ermenistan ordusunun sabotajı sonucu 1 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiğini hatırlatarak, durumun eş başkanlarca bilindiğini söyledi.

Ermenistan'ın her zaman önemli bir etkinlik veya eş başkanların ziyareti öncesinde benzer provokasyonlar yaptığını belirten Aliyev, "Sivil halka ve askerlerimize karşı istenilen askeri provokasyona uygun yanıt vereceğimizi çok iyi biliyorlar. Temas hattında son ateşkes ihlalinin sorumlusu Ermenistan yönetimidir ve bundan sonra meydana gelecek olaylardan işgalci Ermenistan ordusu sorumlu olacak." şeklinde konuştu.

Azerbaycanın ateşkese sadık olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, ne pahasına olursa olsun Minsk Grubu'nun faaliyetini engellemeye çalışıyor. Ermenistan dikkati güvenlik konularına çekerek, yaşananları Azerbaycan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamak için bahane olarak kullanıyor. Bu tamamen haksız ve adaletsiz bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Rus Eş Başkan Popov, ziyaret öncesinde meydana gelen ciddi ateşkes ihlalinden derin üzüntü duyduklarını bildirdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un da hazır bulunduğu görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yürütülen süreç ele alındı, yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.Eş başkanlar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da görüştü.

AGİT MİNSK GRUBU

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, 25 yıl boyunca birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.Dağlık Karabağ'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda 1 Azerbaycan askerinin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu karşılık vermiş ve 6 Ermeni askeri öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:59
  1. Azerbaycan
  2. İlham Aliyev
  3. ERMENİSTAN
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