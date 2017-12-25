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Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdü.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı, Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan'a ait insansız hava aracının Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  1. Azerbaycan
  2. Ermenistan
  3. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
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