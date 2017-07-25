Azeri siyasetçi FETÖ'den 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in kitaplarını bulundurduğu gerekçesiyle 2016'da gözaltına alınan muhalefetteki Azerbaycan Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Faig Amirov, 'dini nefret yaratmakla' suçlanıyordu.

Azerbaycan'da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklanan Fraig Amirov, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amirov’un avukatı Agil Layicov, müvekkili hakkında verilen cezayı temyize götüreceklerini söyledi.

Amirov, gözaltına alınmasının ardından kitapların Azerbaycan'da yasak olmadığını, nefreti kışkırtma yönünde açıklamaları da olmadığını savunmuştu. Kitaplarının arabasına başkaları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü