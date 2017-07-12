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Azerbaycan'da yaşlı adamın tekmesi hayatlarını kurtardı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafikte yaşanan bir kaza sonrası aracın içinde sıkışan yolcular canlı canlı yanmaktan son anda kurtarıldı. Gençler artan alevleri görünce uzaklaştı. İnsanları kurtaransa, yaşlı bir adamın attığı tekme oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:37
Azerbaycan'da yaşlı adamın tekmesi hayatlarını kurtardı

Bakü'de trafikte ilerleyen bir araca arkadan bir başka araç çarptı. Buraya kadar küçük bir kaza gibi görünen olay tam bir faciaya dönüşmek üzereydi.

Darbeyle aracın içindekiler sıkışıp kaldı. Otomobilin kapıları bir türlü açılmıyordu. Aracı saran alevler gittikçe büyümeye başlamıştı.

Yardıma gelen yaşlı bir adam önce şoförün olduğu kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Ardından cama vurduğu bir tekmeyle camı paramparça etti. Şoförü tutup camdan çıkarmaya başladı.

Daha sonra yardıma gelenlerle birlikte otomobilin içindekiler kırık camdan teker teker dışarı çıkarıldı.

Olayın en ilginç yanı genç insanların hiç birşey yapmaması, ancak yaşlı adamın büyük bir cesaretle tek bir tekmeyle camı kırıp, insanları kurtarması oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan yorumlardan birinde yaşlı adam için 'kaya gibi' denildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:37
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