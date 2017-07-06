Azerbaycan’da sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ülkede öfke ve hüzün hakim. Azerbaycan’da akredite olunmuş askeri ataşeler saldırılara hedef olan Alhanlı köyüne giderek yaşanan acıya tanıklık etti. Saldırının yaşandığı noktada dehşetin izleri dururken, Azerbaycan halkı dünya kamuoyundan saldırıya tepki göstermesini bekliyor. Yaşanan olayın kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan köy sakini Penah Hüseyinov, “Bütün uluslararası kuruluşlar bu olayı görmezden geliyor. Bizim topraklarımızda gözü olanlara derslerini vermek lazım. Devletimizin güçlü ordusu ve güçlü Cumhurbaşkanı var. Biz çalışacağız ki Zehra bebeğin ve ninesinin kanı yerde kalmasın” diye konuştu.

Köy öğretmeni Filgeh Aliyeva, “Ben bütün Azerbaycan’ın anneleri adından sesleniyorum. Yüzlerle Zehra gibi bebeklerimizi kurban verdik. Biz hiç kimsenin toprağını istemiyoruz ve kendi topraklarımızı da hiç kimseye vermiyoruz” dedi.

Bütün saldırılara rağmen Azerbaycan halkı topraklarını asla terk etmeyeceklerini söyledi.

Ermenilerin 2 gecede 10 adet havan topuyla saldırı düzenlendiğini belirten Mezahir Guliyev, “Ayın 2 si ve 4’ünde köye 10 tane havan topu mermisi düştü. Ermeniler,Azerbaycan topraklarından Karabağ’dan çıkmalı. Benim toprağımdan çıkıp gitsin. Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer çıkmazlarsa zorla çıkaracağız” dedi.

İntigam Hazıyev ise, “Günahsız bir meleğin hayatını kaybetmesi. İster Avrupa’da, ister Minsk’te oturan herkes bilmeli ki bu günahsız melekten onun da evinde var, o ölen anneden onun da evinde var, o dendi çeken abladan onun da evinde var. Bunu bile bile görmezden geliyorlar. Eğer Ermenilerin bizim topraklarımızdan çıkarabiliyorsalar çıkarsınlar, eğer yapamıyorlarsa bizim devletimiz de, güçlü ordumuz da var” ifadelerini kullandı.

4 Temmuz gecesi Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerini hedef almış, saldırıda 50 yaşındaki Sahibe Guliyeva ve 16 aylık torunu hemen 5 metre yakınlarına bir havan mermisi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.