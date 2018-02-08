Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev yeniden aday...
Yeni Azerbaycan Partisi, 11 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden aday gösterdi.08 Şubat 2018 Perşembe 12:41
Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi YAP, başkent Bakü'de düzenlenen olağan kongrede cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayını belirledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kongrede oy birliğiyle alınan kararla YAP'ın cumhurbaşkanı adayı oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz pazartesi, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına varmıştı.
Ekim ayında yapılması planlanan seçim 11 Nisan tarihine alınmıştı.
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