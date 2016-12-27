Azerbaycan'da doğazgaz hattında patlama

Azerbaycan'da başkent Bakü'ye 50 km mesafede bulunan Sangaçal kasabasından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
Azerbaycan'da başkent Bakü'ye 50 km mesafede bulunan Sangaçal kasabasından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
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