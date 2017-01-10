Azerbaycan'da 2017 "İslami Dayanışma Yılı" oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2017 yılını "İslami Dayanışma Yılı" ilan etti.
Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Bakü'de bu yıl düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunlarının büyük önem taşıdığını söyledi.
Bu oyunları düzenleyerek güçlerini bir daha ortaya koyacaklarını, dini değerlerine sadık olduklarını göstereceklerini belirten Aliyev, "İslam dünyasını birleştirmeye çalışacağız. İslam dünyası için en büyük tehlike de İslam dünyasından geliyor. Bizi bölmek isteyenler, aramıza nifak tohumları saçmak isteyenler hedeflerine ulaşmamalıdır. Tüm bunları dikkate alarak 2017'yi Azerbaycan'da 'İslami Dayanışma Yılı' ilan ediyorum." dedi.
"İşgal durumunu hiçbir zaman kabullenmeyeceğiz"
Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Aliyev, Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun düşmana ağır darbe vurduğunu ve binlerle hektar araziyi işgalden kurtardığını hatırlattı.
Aliyev, "Nisandaki çatışmalarda elde ettiğimiz parlak zafer hem bizim gücümüzü hem de işgal durumunu hiçbir zaman kabullenmeyeceğimizi ortaya koydu. Bütün provokasyonlara gereken yanıtı vereceğiz. Dış yardım olmasa onlar bizim karşımızda bir hafta bile duramazlar. Bunu kendileri de itiraf ediyor." diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2017 yılını "İslami Dayanışma Yılı" ilan etti.