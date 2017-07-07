Azerbaycan teyakkuza geçti!

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle ordunun teyakkuz haline geçtiğini açıkladı.
07 Temmuz 2017 Cuma 15:54
Ayrıntılar geliyor.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 15:54
Azerbaycan
Karabağ
Ad Soyad
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