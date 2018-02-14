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Azerbaycan: PKK'lı teröristler o ülkeye kaçıyor

Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir haber ajansına göre PKK mensupları, Türkiye'deki operasyonlar neticesinde Ermenistan'a kaçıyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:25
Azerbaycan: PKK'lı teröristler o ülkeye kaçıyor

Azerbaycan Report Haber Ajansı'nın Ermeni Jamanak gazetesine dayandırdığı haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini'nin operasyonlarının ardından kayıplar veren PKK mensupları, Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a gidiyor.

İddiaya göre sınırı geçen PKK'lılar daha sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

Haberde Dağlık Karabağ’da PKK kamplarının kurulduğu ve bin 750 PKK mensubunun eğitildiği iddiaları da yer aldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:25
  1. Ermeni yetkililer
  2. PKK
  3. Azerbaycan

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