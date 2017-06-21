Azerbaycan ordusu Ermenilere göz açtırmıyor
Azerbaycan ordusu, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan timinin bir üyesini yakaladı.21 Haziran 2017 Çarşamba 12:08
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun istihbarat ve sabotaj timinin dün akşam Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerince tespit edilen timin mevzilere sızma girişiminin önlendiği ve Ermeni askerlerin geri çekildiği belirtildi. Bakanlık, Ermenistan sabotaj timinden bir askerin yakalandığını duyurdu.