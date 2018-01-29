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Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında!

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yaşı, Küçükçekmece Belediyesi ve Hazarfem Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun görkemli gösterisiyle kutlandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 21:20
Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında!

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı M.Magomayev Adına Devlet Akademik Flarmoni Devlet Reqs Ansambli, ‘Menim Azerbaycanım’ ve ‘Köroğlu Milli Balesi’ ile sahne aldığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Programa; AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve binlerce vatandaş katıldı.

“BİZİM MİLLETİMİZ, ŞEHİT OLMAKTAN USANMAZ”

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Azerbaycan ve Türkiye’nin et ve tırnak gibi olduklarına ve ayrılmayacaklarına dikkat çekerek, “Üstümüze zulmü yağdıran fesat odaklarına dikkat etmeliyiz. Bizi bekleyen tehlike buradadır. Dış düşman meşru planlar hazırlamaktadır. Bizim kutsallarımızı, onurumuzu sömürmek için birleşmiş durumdadır. En son Kudüs olayında bunu gördük. Bu tarihi coğrafya şehit kanlarıyla elde edilmiştir. Şehitler de vermekteyiz bugün. Ancak Türk milleti için şehit olmak, genç kızın boynuna gerdanlık takması gibidir. Allah yolunda, toprak uğrunda Türk milleti şehit olmaktan usanmaz. Bu bizim temel şiarımızdır. Onlar hiçbir zaman ölmemiştir. Ruhları şad olsun. Azerbaycan Cumhuriyeti’ne nice yüzyılllar diliyorum. Allah, Karabağ konusunda da Azerbaycan milletine mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir” dedi.

“EBEDİYEN KARDEŞLİĞİMİZİ YAŞATACAĞIZ”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yaş kutlamalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “ Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye kardeştir ve biz bu kardeşliği ebediyen yaşatacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu “Menim Azerbaycanım” ve “Köroğlu” Milli Balesi ile eşsiz bir gösteriye imza attı. 80 kişilik dans topluluğunun gösterisini izleyiciler ayakta alkışladı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 21:20
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