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Azerbaycan: 5 Ermenistan askeri öldürüldü

Dün Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda 5 Ermenistan askeri öldürüldüğü belirtildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:01
Azerbaycan: 5 Ermenistan askeri öldürüldü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusundan 5 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünkü çatışmalarda 3 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 askerin de kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirtildi.

Ermenistan'ın sadece 3 askerin ölümünü resmen kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca birkaç Ermeni askeri de ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ermenistan, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun itirazlarından endişe ettiği için kayıplarını gizliyor" ifadelerine yer verildi.

Dün cephe hattında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:01
  1. Azerbaycan
  2. Ermenistan
  3. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Hak Ediyorlar. Gebersin ler.
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