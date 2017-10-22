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Az yakıtla nasıl çok yol alınır?

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, araçları daha ekonomik kullanmanın püf noktalarını gündeme getirdi.

22 Ekim 2017 Pazar 20:40
Az yakıtla nasıl çok yol alınır?

Akaryakıt fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Durum böyle olunca dizel otomobil kullanmak bile artık cep yakar hale geldi. Hızla artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmenin en iyi yolu ise olabildiğince sakin otomobil kullanmaktan geçiyor.

İşte az yakıtla çok yol yapmanın ipuçları:

Aşırı hız yapmayın, yüksek devirlerde otomobil kullanmayın.

Ani kalkıştan ve frenden kaçının.

Yokuş aşağı inerken gazdan ayağınız çekin; vitesi boş atmayın, kontağı kapatmayın.

Fazla ağırlıklardan kurtulun.

Aerodinamik yapıyı bozan eklentileri sökün.

Hava filtresini sık sık değiştirin.

Lastiklerinizi sık sık kontrol edin, hava basınçlarını fabrika verilerinde tutun.

Hız sabitleme sistemini sadece düz yollarda kullanın.

Uzun süre hareketsiz duracaksanız motoru kapatın, rölantide çalıştırmayın

Yaz aylarında klimayı ihtiyaç duydukça kullanın. Yolculuk boyunca sürekli açık tutmayın.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:40
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  • Mahmut Mahmut 9 sa önce
    Az yakıtla nasıl çok yol alınır değilde az vergi nasıl alınır haberi yapsanız
  • necipnecip14 sa önce
    petrol mamüllerini ucuza satın!
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