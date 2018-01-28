Az önce Burseya'da yakalandılar! İşte o teröristler...

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hale getirildi. Afrin harekatı kapsamında stratejik öneme sahip olan Burseya dağı, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya çıkarken tam o sırada teröristlerin açtığı ateşle canlı yayında çatışma çıktı.

Bu arada Kilis'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

İŞTE YAKALANAN TERÖRİSTLER

Öte yandan Burseya Dağı operasyonu sonrası Türk askeri ve ÖSO tarafından yakalanan PKK/PYD'li teröristlerin görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı.