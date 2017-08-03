Enflasyon rakamları açıklandı! Yeniden tek hanede

Açıklanan rakamlara aylık bazda bakıldığında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı.

Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN - AZALAN ÜRÜNLER



Öte yandan tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretinde olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 39,66 ile karpuzda görüldü.