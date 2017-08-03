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Enflasyon rakamları açıklandı! Yeniden tek hanede

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon tek haneye inerek yüzde 10.90'dan yüzde 9.79'a geriledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
Enflasyon rakamları açıklandı! Yeniden tek hanede

Açıklanan rakamlara aylık bazda bakıldığında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı.

Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN - AZALAN ÜRÜNLER

Öte yandan tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretinde olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 39,66 ile karpuzda görüldü.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
  1. Tüketici Fiyat Endeksi
  2. Temmuz ayı enflasyon oranı
  3. Temmuz ayı TÜFE
  • abdussamedabdussamed30 dk önce
    Benzin 5.20 olmuş siz hala neyin peşindesiniz
  • BilalBilal39 dk önce
    ne garip enflasyon çokken bundan iyiydik sokakta ekonomi para varda enflasyonmu olsun.alt kesim perişan ne esnafı ne çalışanı giderleri karşıyamaz oldu...hersene daha kötüye gidiyoruz tl sadece zengine akıyor devlet desteği sadece zengine yarıyor eskiden serbes çalışırdım çoğu zaman çalişmazdım hiç borcum olmazdı bugün haftlık tatilim bile yok heryer borç hiçbir sosyalımda yok
  • Nihat ŞişmanNihat Şişman41 dk önce
    V er mehteriVermehteri Enflasyon düştüdiye 15lira gelen su parası 50lira olmuş Ver Mehteri
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