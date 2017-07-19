Az laf çok iş!

YENİ AKİT / TBMM - AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un 1. yılını geride bırakırken o gece her biri destan yazan şehit ve gazileri şükran ve minnetle andı. Yıldırım, Tunceli’de PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz başta olmak üzere şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

“BÖLÜCÜ TERÖR ÇARESİZDİR..”

AK Parti teşkilatının ilçe başkanı ve yardımcılarını da cani örgütün şehit ettiğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terör örgütü darbe üstüne darbe aldıkça bulduğu her fırsatta artık masum, savunmasız insanlara saldırıyor, gerçek yüzünü bir kez daha gösteriyor. Bu, esasında terörün tabiatında vardır. Terörist kalleştir, korkaktır. Artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Kesintisiz süren operasyonlarla örgüt nefes alamaz duruma gelmiştir.”

“ŞEHİTLERİMİZİN MİRASINA YAKIŞIR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ”

15 Temmuz akşamı İstanbul’da, Şehitler Köprüsü’ndeki anma yürüyüşüne de değinen Yıldırım, “Her diktiğimiz anıtla şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin mirasına yakışır nesiller yetiştireceğiz” diye konuştu.

“MİKROPLAR TEMİZLENECEK”

Yıldırım, FETÖ soruşturmalarına değinerek, kurunun yanında yaşın da yanmayacağını, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, insanların hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde, haklarını arayacaklarını ve yargılamanın gerçekleşeceğini söyledi. Bunun yanında hiçbir devletin kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışamayacağına dikkati çekerek, “Olay bu kadar basit. Bile bile içeride sırtına hançer saplayacak insanlar varken nasıl yöneteceksiniz? Tabii ki bir temizlik yapılacak. Sonuna kadar yapılacak, hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizliği yapacağız. Zalimle, mazlumu da aynı kefeye koymayacağız. Bundan da vatandaşlarım emin olsun” ifadelerini kullandı.

İÇTÜZÜĞÜN RUHU...

Anayasa Komisyonunda görüşülen TBMM içtüzük değişikliği teklifini de değerlendiren Başbakan Yıldırım, içtüzüğün, parlamentonun verimli çalışması, kanunları çıkarırken zamanı etkin, ekonomik kullanmak ve lüzumsuz konuşmalarla Meclisi meşgul etmemek, milletin zamanını çalmamak için değiştirildiğini vurgulayarak, “Özetle yeni içtüzüğün ruhu, az laf çok iş” dedi. Yıldırım içtüzük çalışmalarına destek veren MHP’ye de teşekkür etti.