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Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:01
Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayvalık merkezden Çanakkale istikametine gitmekte olan Barış Işık (31) yönetimindeki 46 NK 411 plakalı özel otomobil, önünde seyreden bir aracın aniden yolun solundaki bir alışveriş merkezine girmek istemesi sonrasında ona çarpmamak için yolun sağ tarafına geçmek isteyince, yol kenarındaki hendeğe uçtu. Kazada; araç sürücüsü Barış Işık’ın yanı sıra eşi Nazlı Özkan Işık (27), kayınvalidesi Ayten Özkan (51) ve henüz 7 aylık bebekleri Hayal Işık yaralandı.

Bir anda can pazarına dönen kaza mahalline gelen iki ayrı ambulansla yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sürücü Barış Işık ile eşi Nazlı Özkan Işık’ın kazayı ufak sıyrık ve yaralarla atlattıkları öğrenilirken, Ayten Özkan’ın da hayati tehlikeyi atlattığı ancak 7 aylık Hayal bebeğin başından aldığı darbe nedeniyle durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hayal bebeğin Ayvalık Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelerin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:01
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. Çan
  4. Ayvalık
  5. Ayvalı
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