Ayvalıklı Voleybol Antrenörü Oğuz Milli Takıma seçildi

Oğuz’un,Küçük Kız Milli Takımlarının 2018 yılında Balkan Şampiyonası, 2019 yılında da Avrupa Şampiyonasında görev yapacağı öğrenildi.

Başarılarından dolayı Sedat Oğuz’u tebrik eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer,yetenekli antrenöre milli takımda da başarılarının sürmesini temenni etti.