Ayvalıklı Voleybol Antrenörü Oğuz Milli Takıma seçildi
Ayvalıkgücü Belediyespor Voleybol Şubesi Kız takımlarının Antrenörü Sedat Oğuz, tüm branşlarda kazandırdığı başarılarını milli takım antrenörlüğüne seçilerek taçlandırdı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:52
Oğuz’un,Küçük Kız Milli Takımlarının 2018 yılında Balkan Şampiyonası, 2019 yılında da Avrupa Şampiyonasında görev yapacağı öğrenildi.
Başarılarından dolayı Sedat Oğuz’u tebrik eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer,yetenekli antrenöre milli takımda da başarılarının sürmesini temenni etti.