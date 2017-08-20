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Ayvalık hacı adaylarını uğurladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 30 hacı adayı düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
Ayvalık hacı adaylarını uğurladı

Ayvalık Müftülüğü öncülüğünde Şehirlerarası Otogar’da düzenlenen törende, Müftü Orhan Tosun ve hac görevini ifa edecek 28 hacı adayı ile yakınları hazır bulundu.

Kuran tilaveti ve dualar eşliğinde otobüslere binen hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşmasının ardından gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandığı görüldü.

Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun, hacı adaylarını mukaddes topraklara uğurlarken hissettiği büyük heyecanı dile getirerek, “İlk defa hacı adaylarımızı kutsal topraklara Koca Seyit Havaalanı’ndan direkt uçakla göndereceğiz. Bu yıl Ayvalık’tan 30 hacı adayımızı Suudi Arabistan’a hac farizasını yerine getirmek üzere gönderiyoruz. Bunların 16’sı bayan, 14’ü erkektir" dedi.

Hacı adaylarına da seslenen Müftü Tosun, “Gittiğiniz yol alelade bir yol değildir. Gittiğiniz yer, Allah’ın hac emrini ifa edeceğiniz, Cebrail aleyhüsselam ilevahiy indirmiş, Peygamberimiz (S.A.V.) İslam’ın tebliğine şahit olmuş nice sahabenin ayak seslerinin halen daha canlı canlı hissedildiği mübarek topraklardır. Allah yolunuzu açık, hac farizanızı da kabul etsin” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
  1. Balıkesir
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  3. Arabistan
  4. Ayvalık
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