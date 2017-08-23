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Ayvalık-Edremit deniz taksisi seferleri başladı

Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit ilçeleri arasında deniz taksisi seferleri başlatıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:32
Ayvalık-Edremit deniz taksisi seferleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Balıkesir Deniz Otobüsleri İşletmesi (BADO) Ayvalık ile Edremit ilçeleri arasında deniz taksisi seferlerini başlattı. Ayvalık ilçesi ile Alibey (Cunda) Adası'nı birbirine bağlayan Cunda  Köprüsü’nün yüzde 99'luk kısmının tamamlanmasıyla hayata geçirilen deniz taksisi, ilk seferini gerçekleştirdi. Cunda İskelesi'nde bekleyen 30 kişi kapasiteli deniz taksisinin ilk yolcularını, kaptan ve 2 mürettebat karşıladı.

İlk seferde yolcularına lokma tatlısının ikram edildiği deniz taksisinin kaptanı Nurettin Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk seferimizi gerçekleştiriyoruz. İlk hareket yerimiz Cunda. Bu iskeleden çıkıp  öncelikle yeni yapılan Cunda Köprüsü'nden geçeceğiz. Sonrasında yaklaşık 1 saat  içinde Altınoluk İskelesi'ne varacağız. İlk hafta bilet fiyatımız kişi başı 5  lira olacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Günde karşılıklı iki sefer gerçekleştirecek deniz taksisi, 10.30 ve 23.00 saatlerinde Ayvalık-Altınoluk, 13.00 ve 24.00 saatlerinde ise  Altınoluk-Ayvalık arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:32
  1. Ayvalık
  2. Edremit
  3. deniz taksisi
  4. Balıkesir
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