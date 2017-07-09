Ayvalık Belediyesi’nden Sarımsaklı-Yonca 1 mevkine yol hamlesi

Hummalı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, kentin hemen her mahallesinde ekiplerin sıcak havaya rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ”Küçükköy Sarımsaklı Mevkii fırın arkasında ekiplerimiz yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Hedefimiz bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızla, ziyaretçilerimize toz bulutlarının yükselmediği, sorunsuz bir turizm sezonu geçirmelerine katkı vermek, yaz aylarının ardından da kış mevsiminde ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilecekleri yollara kavuşturmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız Yonca 1 mevkiinde ortalama bir hafta içerisinde tamamlandıktan sonra ekiplerimiz diğer sokaklara da geçerek yollarda gereken rehabilitasyonları sürdüreceklerdir” diye konuştu.