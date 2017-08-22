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Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor

Ayvalık-Altınoluk arası deniz taksi seferleri 23 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 17:26
Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Ayvalık-Altınoluk arası deniz taksileri 23 Ağustos Çarşamba günü ilk seferini yapacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) tarafından yapılacak olan seferlerin ilki, Ayvalık Cunda İskelesi’nden saat 10.30’da hareket ederek, Cunda köprüsü altından geçerek Altınoluk Balıkçı Barınağı’na ulaşacak.

Tanıtım seferleri kapsamında deniz taksi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar 28 Ağustos tarihine kadar 5 TL ödeyerek hizmetten yararlanabilecekler.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:26
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  2. Altınoluk
  3. BADO
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