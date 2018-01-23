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Aytun Çıray iyice saçmaladı: Hükümet Esed'le masaya oturmalı

İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, Türkiye’nin katil Esed ile masaya oturması gerektiğini savundu.

23 Ocak 2018 Salı 15:35
Aytun Çıray iyice saçmaladı: Hükümet Esed'le masaya oturmalı

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, hükümeti doğrudan katil Esed'la temasa geçmeye ve terörle mücadeleyi Şam'la birlikte devam ettirmeye çağırdı.

Aytun Çıray'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç zaman kaybetmeden bu hükümet sağdan soldan değil Türk milletinden özür dileyip Esad'la masaya oturacak. Bizim sağlamamız gereken şey Suriye'nin hakikaten toprak bütünlüğüdür. Şam'la anlaşmalıyız 300 kilometresi Suriye'yle, o koridoru Şam'la birlikte terörden arıtmalıyız. Alt tarafı Şam arıtmalı, biz de kendi sınırımızı korumalıyız. Kalıcı çözüm işte budur. İyi Parti olarak sadece eleştirmekle kalmıyoruz, çözüm sunuyoruz."

"Çözüm 1: Dış politikayı, iç politika aracı ve bir seçim manipilasyonu olmaktan çıkarmak zorundayız. Derhal hükümeti buna davet ediyoruz. Dış politika megafonla yapılmamalı ve iç politikanın suistimali haline getirilmemeli."

"Çözüm 2: Derhal Esad'la doğrudan temasa geçilmeli. Türkiye, Esad'la anlaşarak, Şam'la işbirliği yaparak Suriye sınırını PYD, PKK ve her türlü terör örgütünden temizlemeli."

"Çözüm 3: Diplomasiye tekrar geri dönülmeli. Ve dünya önünde yeniden saygın yerimizi elde etmeliyiz. Bu üçüncü maddenin olması için İyi Parti'nin iktidara gelmesi gerekiyor."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:35
  1. Aytun Çıray
  2. İYİ Parti
  3. Esed
  • HalitHalit9 dk önce
    Bunlar tam bir aptal ya siz geri zekalımısınız yoksa milleti aptal yerine mi koyuyorsunuz ezikler partisi ezikler
  • Şeref SARIÇAMŞeref SARIÇAM19 dk önce
    FETO mu emretti ulaaaaa.
  • yazıYORUMyazıYORUM31 dk önce
    Üçün birini alırsınız az daha bekleyin. İktidara geleceklermiş, İKTİDARSIZ FETOŞ un iktidar hayalleri :-)))
  • abdoabdo46 dk önce
    ha esed ha iyi parti ne farkı varki. al birini vur öbürüne. türk milleti bu kadar salatı iyi partiye oy verecek. kaşarlar bile vermez size. yürüyün pensilvanyaya fatöşünüz sizi bekliyor.
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