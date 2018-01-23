Aytun Çıray iyice saçmaladı: Hükümet Esed'le masaya oturmalı

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, hükümeti doğrudan katil Esed'la temasa geçmeye ve terörle mücadeleyi Şam'la birlikte devam ettirmeye çağırdı.

Aytun Çıray'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç zaman kaybetmeden bu hükümet sağdan soldan değil Türk milletinden özür dileyip Esad'la masaya oturacak. Bizim sağlamamız gereken şey Suriye'nin hakikaten toprak bütünlüğüdür. Şam'la anlaşmalıyız 300 kilometresi Suriye'yle, o koridoru Şam'la birlikte terörden arıtmalıyız. Alt tarafı Şam arıtmalı, biz de kendi sınırımızı korumalıyız. Kalıcı çözüm işte budur. İyi Parti olarak sadece eleştirmekle kalmıyoruz, çözüm sunuyoruz."

"Çözüm 1: Dış politikayı, iç politika aracı ve bir seçim manipilasyonu olmaktan çıkarmak zorundayız. Derhal hükümeti buna davet ediyoruz. Dış politika megafonla yapılmamalı ve iç politikanın suistimali haline getirilmemeli."

"Çözüm 2: Derhal Esad'la doğrudan temasa geçilmeli. Türkiye, Esad'la anlaşarak, Şam'la işbirliği yaparak Suriye sınırını PYD, PKK ve her türlü terör örgütünden temizlemeli."

"Çözüm 3: Diplomasiye tekrar geri dönülmeli. Ve dünya önünde yeniden saygın yerimizi elde etmeliyiz. Bu üçüncü maddenin olması için İyi Parti'nin iktidara gelmesi gerekiyor."