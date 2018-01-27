Aytemiz Alanyaspor: 3- Bursaspor:1

Süper Lig’in 19’uncu haftasında evinde Bursaspor’u konuk eden Aytemiz Alanyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Beşiktaş'a transferi gündemde olan Vagner Love'u kadroya almadan çıkan Alanyaspor, 13. dakikada Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarının sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran ev sahibi takımda 45. dakikada Efecan Karaca'nın golü ile skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıya da ataklarını sürdürerek başlayan Alanyaspor, 59'da Fernandes ve 62'de Emre Akbaba ile fileleri havalandırarak durumu 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı...

13. dakikada sağdan gelişen Bursaspor atağında Moussa Sow'un ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Welinton'a çalım atarak ceza sahasının kenarına sokuldu. Buradan kale önüne yaptığı ortaya Stancu'nun gelişine vuruşu üst direğe çarparak gol çizgisine düştü. Kaleci Haydar'ın müdahalesi oldu fakat maçın hakemi Ümit Öztürk topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1.

20. dakikada sağdan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar ilerleyen Cenk Ahmet'in ortasında topa yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

40. dakikada ceza alanının sağ çaprazından rakip kale önüne kat etmeye çalışan Emre Akbaba, Gheorghe Grozav'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi fakat hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

45+1. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Skala'nın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Junior Fernandes topu kontrol ederek sert vurdu. Top takım arkadaşı Efecan'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada sağdan gelişen Bursaspor atağında Agu'nun pasında topla buluşan Yusuf ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

59. dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Skala'nın korner çizgisinden ortasını rakip defans uzaklaştırdı. Topa ceza sahasının sol çaprazında hakim olan Fernandes'in sert vuruşu kaleci Harun'u aşarak fileleri havalandırdı: 2-1.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında Fernandes'in pasıyla topla buluşan Emre Akbaba topu sola doğru sürerek önünü boşalttı ve sert vurdu. Top yerden ağlarla buluştu: 3-1.

65. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Fernandes'in vuruşu kaleci Harun'u geçti fakat direkten döndü. Topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

67. dakikada orta sahada topu kazanan Yusuf rakip oyuncuları geçerek ceza sahasının sağına girdi. Direkt kaleyi düşünen Yusuf'un şutu üst direğin dibindeyken kaleci Haydar uzanarak topu kornere tokatladı.

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cenk Ahmet (Dk.55 Barış Baştaş, Villafanez (Dk.88 Filipe Augusto), N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Junior Fernandes (Dk.90 Berkan), Lamine Gassama

BURSASPOR: Harun, Tarouco, Aziz, Shehu, Barış Yardımcı, Sorin Stancu (Dk.82 Arnold John), Yusuf (Dk.78 Delarge, Grozav (Dk.61 Ekoko, Mikel Agu, Ekong, Moussa Sow

GOLLER: Dk.45+1 Efecan Karaca, Dk.59 Junior Fernandes, Dk.62 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk.13 Stancu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Shehu, Agu, Arnold John (Bursaspor)