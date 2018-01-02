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Mahkeme Aysel Tuğluk hakkındaki kararını verdi

Mahkeme, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a 1 ay 6 ay hapis cezası verdi.

02 Ocak 2018 Salı 13:01
Mahkeme Aysel Tuğluk hakkındaki kararını verdi

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 'Toplantı ve Gösteri Kanunu'na Muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre, duruşmaya Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Daha önce Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katılması nedeniyle yargılanan Aysel Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatini talep etti. 

Mahkeme, Aysel Tuğluk'u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:01
  1. Aysel Tuğluk
  2. Kocaeli F Tipi Cezaevi
  • Erdem erdemirErdem erdemir1 sa önce
    En çok utanmadan tokatladığı o komiseri sevinmiştir.
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Umarım Vatanına ihanet etmekten vazgeçirir bu ceza....
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