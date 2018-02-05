Ayrıntılar ortaya çıktı: Erdoğan-Papa görüşmesinde...

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan'daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene'de gerçekleşen ve son derece dostane bir havada geçtiği öğrenilen baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs'le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs" konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti.

İslamofobi ile ortak mücadeleye değinildi

Papa Franciscus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kudüs" meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine işaret edildi

Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve gelecekte de temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.