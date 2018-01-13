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Ayrılmak istiyor! 'Terim ile çalışmak istiyorum'

Galatasaray'ın gündeminde olan Emre Mor, Celta Vigo yönetimine ayrılmak istediğini söyledi. Genç futbolcunun “Fatih Terim ile birlikte çalışmak istiyorum.” dediği öğrenildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
Ayrılmak istiyor! 'Terim ile çalışmak istiyorum'

Almanya'da aradığını bulamayan Emre Mor'un İspanyol ekibi Celta Vigo macerası da hiç istediği gibi gitmiyor. Düzenli forma bulamayan Emre'nin Celta Vigo'daki performansı da beğenilmiyor. La Liga'da ve Kral Kupası'nda forma giydiği 15 maçta 1 gol atabildi ve asist yapamadı.

HEP GERİYE GİDİYOR

Nordsjaelland'dan çıktığından beri işleri yoluna koyamayan Emre Mor, kendisini isteyen Fatih Terim ile çalışarak kariyerini yeniden parlatmayı hesaplıyor. Bu sebeple de Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Genç futbolcunun, sarı kırmızılılara gidebilmek için Celta Vigo yönetimine başvurduğu da öğrenildi. Emre'nin "İstanbul'a gitmek istiyorum" diyerek transferinde kolaylık istediği kaydedildi. Cimbom, uygun bedelle Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

ANNE BEKiROV: EMRE CiMBOMLU

A Milli Takım formasıyla dikkatleri çektiği dönemde Dört Büyüklerin gündemine giren Emre Mor'un hangi renklere gönül verdiği merak ediliyordu. O dönemde röportaj veren Emre Mor'un annesi Güzela Bekirov "Galatasaray'ı desteklerdi. Bu yalan değil. Kendisine sorarsanız da bunu söyleyecektir" demişti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
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