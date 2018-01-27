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Ayrılığı açıkladı! ''Gitmek istiyorsa tutamazsınız''

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, Osmanlıspor maçı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:53
Ayrılığı açıkladı! ''Gitmek istiyorsa tutamazsınız''

Çok pozisyon harcadıklarını ve önemli olanın kazanmak olduğunu söyleyen Albayrak, kadroda yer almayan Ndiaye ile ilgili olarak da bilgi verdi.

İşte Albayrak'ın açıklamaları;

''17 tane net pozisyon vardı. Olmayınca olmuyor. Önemli olan 3 puandı. Bu galibiyet bütün taraftarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Ndiaye ile ilgili şunu söyleyeyim. Hayatımda bir tecrübe daha kazandım. Fatih Terim çok babacan bir açıklama yaptı. Müthiş bir konuşma yaptı. Kendisini gitmek istediğini söylerken, Fatih Terim de kendisine ihtiyacı olduğunu ifade etti. 'Madem ki öyle git evine ailen ile dinlen zaman geçir. Nereye gidersen git. Beni 24 saat arayabilirsin' dedi. Bir baba gibi nasıl davranılır dün gece gördüm. Çok ciddi teklifler var. Futbolcu gitmek istiyorsa tutamazsınız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Biz asla kendisini satmak istemiyoruz. Gomis ile ilgili umarım bir sıkıntı yoktur. Gol pozisyonunda çıktı ve 'Benim para ile alakam yok''

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:53
  1. Osmanlıspor
  2. Abdürrahim Albayrak
  3. Galatasaray
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