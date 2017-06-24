Aynı yerde yaptığı ikinci kaza sonu oldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde beton mikseriyle aynı yerde 3 ay arayla ikinci kez kaza yapan sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Suat Yaşar idaresindeki 01 BNH 39 plakalı beton mikseri, Fındıkpınar yolu Çevlik mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışan Yaşar, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince beton mikserinden çıkarıldı. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşar'ın 3 ay önce de aynı yerde beton mikseriyle kaza yaptığı ve yaralandığı öğrenildi.